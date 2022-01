Djokovic respinto: negato il visto di entrata in Australia, già oggi dovrà lasciare il Paese (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il campione bloccato dalle autorità locali di Melbourne: gli avvocati preparano il ricorso. Il padre invita i tifosi a scendere in piazza Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il campione bloccato dalle autorità locali di Melbourne: gli avvocati preparano il ricorso. Il padre invita i tifosi a scendere in piazza

