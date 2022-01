Covid Unical Rende | lezioni a distanza per gli ultimi giorni del semestre | esami in presenza

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si terranno aledi quest’ultimo scorcio diall’. Lo ha stabilito il rettore Nicola Leone nel nuovo decreto che sarà in vigore dal 7 gennaio 2022 fino a fine febbraio, salvo diversa disposizione delle autorità nazionali o successivi provvedimenti. Il Rettore ha avuto un lungo colloquio con il presidente della Regione, che gli ha rappresentato l’attuale situazione epidemiologica e che ha condiviso la scelta di tenereinon line. Al momento, tra l’altro, numerosi studenti sono impossibilitati a partecipare alleinperché in situazione di quarantena. «In questo ultimo scorcio die per i pochi corsi che ancora devono completare le ore ...

CROTONE - Lezioni a distanza in quest'ultimo scorcio di semestre all'. Lo ha stabilito il rettore Nicola Leone con un nuovo decreto che sarà in vigore dal 7 ... Per chi ha il, è in quarantena ...... ma impossibilitato alla realizzazione del suo seminario a causa dell'epidemia da- 19, ha ... Professore assistente in Genetica forense presso l'. I presenti hanno posto diverse domande al ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...L’Università della Calabria va incontro alle esigenze di tanti studenti che, per isolamento o quarantena, sono impossibilitati a seguire le lezioni nel campus ...