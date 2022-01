Covid, in Lombardia 46 decessi e 52.693 nuovi positivi: 4.709 a Bergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono 52.693 i nuovi positivi in Lombardia in virtù di 230.400 tamponi effettuati. Un altro record considerando che ieri erano 51.587 (su 214.700). Diminuisce però il tasso di positività, che oggi si attesta a 22,9% contro il 24% di ieri. Sono 46 le persone decedute. Crescono di tre unità i ricoveri intensiva, ora 2.510, e di 99 quelli in altri reparto, ora 2519. In isolamento domiciliare 428.821 lombardi. L’occupazione dell’area medica è al 21,1%, della terapia intensiva al 15,0%. A Milano sono 17.036 i postivi, a Bergamo 4.709, a Brescia 6.615, a Como 2.737, a Cremona 1.681, a Lecco 1.688, a Lodi 1.659, a Monza e Brianza 4.912, a Mantova 1.704, a Pavia 2.758, a Sondrio 852, a Varese 4.531. Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono 52.693 iinin virtù di 230.400 tamponi effettuati. Un altro record considerando che ieri erano 51.587 (su 214.700). Diminuisce però il tasso dità, che oggi si attesta a 22,9% contro il 24% di ieri. Sono 46 le persone decedute. Crescono di tre unità i ricoveri intensiva, ora 2.510, e di 99 quelli in altri reparto, ora 2519. In isolamento domiciliare 428.821 lombardi. L’occupazione dell’area medica è al 21,1%, della terapia intensiva al 15,0%. A Milano sono 17.036 i postivi, a4.709, a Brescia 6.615, a Como 2.737, a Cremona 1.681, a Lecco 1.688, a Lodi 1.659, a Monza e Brianza 4.912, a Mantova 1.704, a Pavia 2.758, a Sondrio 852, a Varese 4.531.

