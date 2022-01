Cobra Kai 6, è ufficiale: ci sarà un’altra stagione oltre la quinta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cobra Kai 6 I creatori della serie hanno già annunciato che ci sarà un’altra stagione oltre la quinta: tutte le indiscrezioni La sesta stagione di Cobra Kai ci sarà (Serie Netflix)Dal 31 dicembre sono finalmente disponibili i nuovi episodi di Cobra Kai 4. La terza stagione è stata un vero e proprio successo e la quarta è probabilmente destinata ad ottenere lo stesso risultato. Lo spin-off di Karate Kid è ambientato circa trent’anni dopo dopo gli eventi visti nel celebre film The Karate Kid – Per vincere domani, e il punto di vista della serie è ribaltato: qui il protagonista è lo sconfitto della finale di quel torneo della valle. La serie inoltre ha conquistato ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 gennaio 2022)Kai 6 I creatori della serie hanno già annunciato che cila: tutte le indiscrezioni La sestadiKai ci(Serie Netflix)Dal 31 dicembre sono finalmente disponibili i nuovi episodi diKai 4. La terzaè stata un vero e proprio successo e la quarta è probabilmente destinata ad ottenere lo stesso risultato. Lo spin-off di Karate Kid è ambientato circa trent’anni dopo dopo gli eventi visti nel celebre film The Karate Kid – Per vincere domani, e il punto di vista della serie è ribaltato: qui il protagonista è lo sconfitto della finale di quel torneo della valle. La serie inha conquistato ...

