Borse soffrono la Fed falco | tonfo Asia | Europa in rosso

Agenzia ANSA

Contengono le perdite lecinesi, con Shenzhen e Shanghai che arretrano dello 0,10% e dello 0,25%. Archivia la seduta con il segno meno l'Europa: Parigi perde l'1,72%, Francoforte l'1,35% mentre ...T - BOND A 1,68% Salgono le azioni e scendono le obbligazioni, ma l'aumento dei tassi di interesse per ora non disturba lenel loro complesso;solo i tech. Per altre ragioni, legate al ...Ore pesanti per il prezzo del Bitcoin: la rottura di alcuni supporti apre la strada ad una flessione fino a 40mila dollari ...(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - La Fed coglie di sorpresa le borse. L'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse "prima e più velocemente" delle attese per arginare la corsa dell'inflazione agita i merc ...