BMW iX Flow è la prima auto al mondo che cambia colore con un tocco Come funziona

Advertising

infoitscienza : BMW iX Flow, basta un click per cambiare il colore della carrozzeria - telodogratis : BMW iX Flow, basta un click per cambiare il colore della carrozzeria - HDmotori : BMW iX Flow, basta un click per cambiare il colore della carrozzeria - Sgommo : BMW iX Flow: la carrozzeria cambia colore - ABMnewscom : La carrozzeria cambia colore come per magia: BMW iX Flow in collaborazione con E Ink -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Flow

Si può cambiare il colore della carrozzeria dell'auto con un semplice pulsante?lo ha reso possibile sul conceptiXsviluppato in collaborazione con E Ink e mostrato al CES 2022 di Las Vegas . Ne avevamo già accennato ieri quando era trapelato un filmato che mostrava questa particolarissima novità. Il ...Oltre ai MyModes laha presentato anche l'iXE Ink, un progetto che esplora la possibilità di variare con un semplice comando la tonalità della tinta esterna per raggiungere un livello ...BMW Group wants to let you change the color of your car with the touch of a button. On Jan. 5, it debuted a concept vehicle called the BMW iX Flow, which uses electrophoretic technology to change ...We recently saw the new BMW iX M60 and now BMW has unveiled another new car at CES, the BMW iX Flow. The BMW iX Flow is capable of changing colors, BMW ...