“Ratzinger ha coperto la pedofilia di un suo prete quando era arcivescovo in Baviera” La replica di Benedetto XVI | “Tutto falso”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)XVIseccato al giornale tedesco Die Zeit che lo accusa di averladi un suoeradi Monaco e Frisinga. “Le accuse sono false”, ha fatto sapere il Papa emerito attraverso il suo segretario particolare, monsignor Georg Gänswein. Il presule, che è anche prefetto della Casa Pontificia, ha aggiunto che l’allora cardinale“non aveva conoscenza della storia precedente, le accuse di violenza sessuale,prese la decisione di ammettere il sacerdote”. Per il giornale tedesco, invece, il futuroXVI non intervenne nei confronti di undella diocesi bavarese, Peter H., accusato di 23 casi di abusi sessuali su minori tra gli 8 ...

VincenzaSMF : @repubblica PAPA ,IL PAPA RATZINGER NON HA COPERTO NULLA ,IL PAPA RATZINGER ,GUARDATE OLTRE. -

Ultime Notizie dalla rete : Ratzinger coperto

Il Fatto Quotidiano

... il coro di voci bianche diretto per trent'anni - dal 1964 al 1994 - da monsignor Georg, ... avrebbeper decenni le violenze versando in totale 600mila dollari prima a San Giovanni ...Scegliendoti dopo le dimissioni di, il teologo massimo, stanco delle tensioni vaticane, ... Come quella del cardinale Barbarin di Lione, sfinito dalle accuse di averealtri abusi... La ...Il Papa emerito Benedetto XVI, all’epoca arcivescovo Joseph Ratzinger, avrebbe coperto 23 casi di abusi su minori tra gli 8 e i 16 anni tra il 1976 e il 1993. È quanto emergerebbe da un documento del ...Il papa emerito Benedetto XVI avrebbe aiutato a coprire un sacerdote condannato per abusi sessuali su minori negli anni ’80, quando era ...