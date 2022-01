Popcorn time | chiude l’alternativa pirata a Netflix

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), l’app un tempo popolare che rendeva la visione di film e programmi televisiviti quasi facile come usare, ha chiuso. È quanto riporta il sito Bloomberg.com, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Se anche una seriepuò far scoppiare un caso diplomatico L’app ha debuttato nel 2014 e nel giro di un anno è diventata uno dei servizi più popolari per l’accesso a contenuti video illegali. Nel 2015,ha avvertito gli investitori dell’ascesa diin un rapporto finanziario e l’amministratore delegato Reed Hastings ha dichiarato: «La pirateria continua a essere uno dei nostri maggiori concorrenti». I creatori dihanno abbandonato il servizio poco dopo la sua ...

Advertising

giornalettismo : Popcorn Time, l'app un tempo popolare che rendeva la visione di film e programmi televisivi piratati quasi facile c… -

Ultime Notizie dalla rete : Popcorn time

Giornalettismo

... che con allegra malinconia sa di non essere altro che un, e quindi rinnega la profondità, ... C'è tanta azione in questo film ma l'effetto non è lo stesso, il bulletè un vecchio trucco, il ...... una delle corse di preparazione dell'Amerique, sui 2.100 metri dove non ci sarà FaceBourbon. ... crepes, zucchero filato,, cioccolata calda, mele candite?) e lo street food, mentre il ...Popcorn Time, l'app un tempo popolare che rendeva la visione di film e programmi televisivi piratati quasi facile come usare Netflix, ha chiuso ...