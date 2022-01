Pippo Baudo la confessione shock | Mi aspettava in mutande

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)oltre ad essere uno dei più grandi e storici presentatori televisivi italiani, ha avuto vita sentimentale molto appagante e ricca, infattiè stato spostato ma ha anche avuto delle amanti, molte amanti affascinate dal suo modo di fare., nato nella bellissima Sicilia (a Militello) è uno dei personaggi più amati della televisione italiana, è da sempre una delle figure più rappresentative dello spettacolo; laureato in giurisprudenza, è sempre stato innamorato del mondo dello spettacolo, tanto che, come ha confessato Maurizio Costanzo: "Volevo entrare in quella scatoletta che si chiama televisore". Nella sua carriera, oltre al Festival, ha presentato molti varietà e spettacoli che hanno fatto la storia della televisione italiana Settevoci, Canzonissima, Domenica in, ...