Palermo | morto uno degli ospiti della onlus finita sotto inchiesta per le “torture sulle persone con disabilità”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)uno dei pazientistruttura “lager” di Castelbuono. Ha perso la vita stanotte Francesco Paolo Bua, a 46 anni, poco dopo essere stato trasferito dalla residenza per disabili, dove lo scorso 17 dicembre sono state arrestate 17(10 in carcere e 7 ai domiciliari), mentre altri 5 hanno avuto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Bua, paziente con insufficienza mentale profonda e affetto da grave malformazione cardiaca era uno dei 23 disabili maltrattati all’internostruttura Suor Rosina La Grua. Dopo le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di, la residenza era stata messasequestro e i disabili tutti trasferiti in altre strutture. Bua era andato alla Sereni Orizzonti, una struttura geriatrica di ...

La Procura per i minori di Palermo ha chiesto ufficialmente il rinvio a giudizio per il 16enne già indagato per la morte di Mirko Antonio La Mendola, il 26enne morto in circostanze ancora da chiarire sulla spiaggia di