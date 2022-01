Marcell Jacobs, la sua ex: "Corri da tuo figlio Jeremy e... paga gli alimenti!" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l'amore per il piccolo Jeremy. Per la prima volta parla al settimanale 'Chi' la ex del campione olimpico Marcell Jacobs: 'A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l'amore per il piccolo. Per la prima volta parla al settimanale 'Chi' la ex del campione olimpico: 'A ...

