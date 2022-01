La transizione verde passa anche dallo spazio. La versione di Salini (FI-Ppe) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il forte orientamento del settore spazio all’innovazione, la propensione a generare servizi utili per i cittadini e la capacità di creare nuovi posti di lavoro in filiere industriali e start up, fanno del Programma spaziale europeo un modello ideale d’investimento per gli Stati membri, in grado di fare la differenza per una ripresa di lungo periodo, sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia economico-sociale. La tutela del pianeta e la difesa di un ambiente ospitale per l’essere umano sono, infatti, obiettivi inseparabili. In piena sintonia con il piano Next generation Eu e il Recovery plan, che guardano ai settori strategici dell’economia, lo Space program è l’esempio vincente di un metodo di lavoro valido a lungo termine, una modalità di approccio. Tanto più attuale quanto centrale è oggi il concetto di sostenibilità. Di fronte alla sfida della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il forte orientamento del settoreall’innovazione, la propensione a generare servizi utili per i cittadini e la capacità di creare nuovi posti di lavoro in filiere industriali e start up, fanno del Programma spaziale europeo un modello ideale d’investimento per gli Stati membri, in grado di fare la differenza per una ripresa di lungo periodo, sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia economico-sociale. La tutela del pianeta e la difesa di un ambiente ospitale per l’essere umano sono, infatti, obiettivi inseparabili. In piena sintonia con il piano Next generation Eu e il Recovery plan, che guardano ai settori strategici dell’economia, lo Space program è l’esempio vincente di un metodo di lavoro valido a lungo termine, una modalità di approccio. Tanto più attuale quanto centrale è oggi il concetto di sostenibilità. Di fronte alla sfida della ...

