“I quadri scendono le scale” | l’esposizione a Galleria Borghese a Roma

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ile.” Piccoli tesori dai depositi finalmente visibili al pubblico dal 4 Gennaio al 7 Febbraio presso– Per circa 1 mese, dal 4 Gennaio al 7 Febbraio 2022, lain Piazzale Scipione5 a, inaugura l’iniziativa “Ile” per valorizzare piccoli tesori che non trovano posto quotidianamente nel percorso espositivo e sono custoditi nei depositi della, situati al di sopra dei piani espositivi e al momento non accessibili. Si tratta di circa quindici opere che, a rotazione, arricchirannodi piccole ...

Agenzia askanews

Nella meraviglia delle XX sale della Galleria Borghese la direttrice Francesca Cappelletti ha inaugurato l'iniziativa " Ile scale ". Per circa 1 mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio ...Per circa 1 mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio 2022, la Galleria Borghese inaugura l'iniziativa "Ile scale" per valorizzare piccoli tesori che non trovano posto quotidianamente nel percorso espositivo e sono custoditi nei depositi della Galleria, situati al di sopra dei piani ...(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 05 GEN - Nell'Italia colorata per metà in giallo, proseguono gli appuntamenti con le mostre in questi primi giorni di ...Quindici opere, a rotazione, dai depositi del museo alle sale espositive. Le mostre del 2022: Guido Reni e l’arte del paesaggio, il Tiziano di Vienna, la pittura su pietra nel 600 ...