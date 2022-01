Focolaio covid nel Bologna: la Ausl blocca la partita contro l'Inter (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il covid sta sconquassando il campionato. E chissà cosa accadrà con un calendario così compresso. La sfida tra Bologna e Inter di domani allo stadio Dall'Ara non si giocherà. Secondo quanto riferisce ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsta sconquassando il campionato. E chissà cosa accadrà con un calendario così compresso. La sfida tradi domani allo stadio Dall'Ara non si giocherà. Secondo quanto riferisce ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa #lockdown e si ferma il #calcio sennò si dec… - borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - Corriere : Italiani positivi al Covid e bloccati alle Maldive: ecco come il virus ha bucato il Corridoio sicuro - zazoomblog : Focolaio PSG: altri due calciatori positivi al Covid! - #Focolaio #altri #calciatori #positivi… - StefanoDAmbra : RT @salda__: Mourinho ieri aveva detto ciò. Contro un Milan con 10 assenti e focolaio Covid. Il calcio è giusto -