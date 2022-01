Federica Nargi più in forma che mai: un fisico da far perdere la testa (Foto) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Uno dei volti nuovi di DAZN è Alessandro Matri, ex centravanti; andiamo a scoprire qualcosa in più sulla bellissima fidanzata, Federica Nargi. Federica NargiLa Serie A, da questa stagione, ha subito un grande cambiamento; il massimo campionato italiano, infatti, è visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN che ne ha acquistato i diritti per i prossimi tre anni. Scelta che ha portato delle polemiche sia per quanto riguarda la qualità dei server sia per la decisione di stoppare (poi rimandata all’inizio della prossima stagione) la concurrency, ovvero la possibilità di vedere due eventi diversi sullo stesso abbonamento. Uno dei volti nuovi di DAZN è Alessandro Matri, ex attaccante che ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus e Milan. Andiamo a conoscere più nel dettaglio la ragazza del classe 1984, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Uno dei volti nuovi di DAZN è Alessandro Matri, ex centravanti; andiamo a scoprire qualcosa in più sulla bellissima fidanzata,La Serie A, da questa stagione, ha subito un grande cambiamento; il massimo campionato italiano, infatti, è visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN che ne ha acquistato i diritti per i prossimi tre anni. Scelta che ha portato delle polemiche sia per quanto riguarda la qualità dei server sia per la decisione di stoppare (poi rimandata all’inizio della prossima stagione) la concurrency, ovvero la possibilità di vedere due eventi diversi sullo stesso abbonamento. Uno dei volti nuovi di DAZN è Alessandro Matri, ex attaccante che ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus e Milan. Andiamo a conoscere più nel dettaglio la ragazza del classe 1984, ...

