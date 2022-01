È arrivata la vasca da bagno a comando vocale: ora Alexa ci preparerà il bagnetto! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Riempire la vasca con un semplice comando vocale? Tutto è possibile grazie alla nuova tecnologia PerfectFill di Kohler. Fare il bagno non è mai stato così semplice – Computermagazine.itGli accessori smart home si arricchiscono sempre di più. Protagoniste, ancora una volta, Alexa o Google Assistant che saranno in grado di riempire la vostra vasca con un semplice comando vocale. La trovata super tech arriva dal produttore statunitense di elettrodomestici da bagno Kohler. L’azienda, ha ben pensato di produrre rubinetti digitali e kit per lo scarico motorizzato che vengono monitorati e azionati grazie all’app di Kohler oppure grazie al comando vocale. Non avrai più bisogno di aspettare per dedicarti un ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Riempire lacon un semplice? Tutto è possibile grazie alla nuova tecnologia PerfectFill di Kohler. Fare ilnon è mai stato così semplice – Computermagazine.itGli accessori smart home si arricchiscono sempre di più. Protagoniste, ancora una volta,o Google Assistant che saranno in grado di riempire la vostracon un semplice. La trovata super tech arriva dal produttore statunitense di elettrodomestici daKohler. L’azienda, ha ben pensato di produrre rubinetti digitali e kit per lo scarico motorizzato che vengono monitorati e azionati grazie all’app di Kohler oppure grazie al. Non avrai più bisogno di aspettare per dedicarti un ...

