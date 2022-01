Draghi nella centrifuga dei partiti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una cabina di regia che doveva tenersi in mattinata e che è slittata al primo pomeriggio, un Consiglio dei ministri che al momento è previsto per il tardo pomeriggio e sul quale si rincorrono voci di rinvio. Mai come oggi le misure caldeggiate da Mario Draghi per contrastare la pandemia sono state così fortemente contrastate, si è spezzato il meccanismo della proposta del premier e della concorde accettazione dei partiti, fatto salvo qualche mugugno di rito. È una giornata di forte stress per l’intero esecutivo. Il presidente del Consiglio nelle ultime ore ha abbandonato l’idea di estendere il super green pass all’intero mondo del lavoro di fronte alle tante resistenze incontrate. Ma la soluzione a macchia di leopardo nel tentativo di trovare una mediazione - che prevederebbe l’obbligo vaccinale per gli over 60 e alcune categorie di lavoratori e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una cabina di regia che doveva tenersi in mattinata e che è slittata al primo pomeriggio, un Consiglio dei ministri che al momento è previsto per il tardo pomeriggio e sul quale si rincorrono voci di rinvio. Mai come oggi le misure caldeggiate da Marioper contrastare la pandemia sono state così fortemente contrastate, si è spezzato il meccanismo della proposta del premier e della concorde accettazione dei, fatto salvo qualche mugugno di rito. È una giornata di forte stress per l’intero esecutivo. Il presidente del Consiglio nelle ultime ore ha abbandonato l’idea di estendere il super green pass all’intero mondo del lavoro di fronte alle tante resistenze incontrate. Ma la soluzione a macchia di leopardo nel tentativo di trovare una mediazione - che prevederebbe l’obbligo vaccinale per gli over 60 e alcune categorie di lavoratori e ...

