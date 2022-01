Covid: cancellato per il secondo anno consecutivo il Carnevale di Rio de Janeiro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rio de Janeiro – Per il secondo anno consecutivo è stato cancellato in Brasile il Carnevale di Rio de Janeiro, a causa della pandemia di Covid-19. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la decisione sui social media dopo aver incontrato i rappresentanti dei gruppi che organizzano il Carnevale. Più di tre milioni di persone hanno festeggiato per quattro giorni nelle strade di Rio nel 2020, l’ultima volta che si è tenuto il Carnevale. secondo il sindaco non è pensabile poter organizzare nuovamente l’evento tenendo conto delle restrizioni anti contagio. Per ora rimangono previste le parate Carnevalesche di febbraio e marzo al Sambodromo, dove è più facile controllare il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rio de– Per ilè statoin Brasile ildi Rio de, a causa della pandemia di-19. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la decisione sui social media dopo aver incontrato i rappresentanti dei gruppi che organizzano il. Più di tre milioni di persone hfesteggiato per quattro giorni nelle strade di Rio nel 2020, l’ultima volta che si è tenuto ilil sindaco non è pensabile poter organizzare nuovamente l’evento tenendo conto delle restrizioni anti contagio. Per ora rimangono previste le paratesche di febbraio e marzo al Sambodromo, dove è più facile controllare il ...

Advertising

_mia27_ : @_diana87 No l'hanno solo cancellato per il covid - zazoomblog : Covid nel mondo cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro. Macron fa infuriare i No vax: Gli faccio saltare i nervi… - Gazzettino : Covid nel mondo, cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro. Macron fa infuriare i No vax: «Faccio saltare i nervi» - ansacalciosport : Covid: Liverpool chiede rinvio semifinale Coppa Lega con Arsenal. A causa di due altri casi di positività, cancella… - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid oggi Brasile, cancellato carnevale di Rio. -