Come sta Al Bano: il cantante spiega come si è contagiato e tuona contro i no vax (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al Bano, positivo, parla per la prima volta della sua convivenza col coronavirus. "Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento", ... Leggi su today (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al, positivo, parla per la prima volta della sua convivenza col coronavirus. "Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento", ...

Advertising

MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - gennaromigliore : A Fuorigrotta è in corso una pericolosa faida fra clan che sta mettendo in serio pericolo la sicurezza dei cittadin… - Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi sono ancora l’indicatore più tempestivo per capire come sta evolvendo l’epidemia, nonostante i vaccini… - paolamontef : @Robylove15 Ma vergognati… Lulu sta a letto con lui per fargli riposare la schiena, come faceva Aldo quando giocava… - Anna_7_stellare : RT @GioCellRed: MA L’EX CESSO DI MIRIANA STA CON VERONICA URSIDA DI UED CIOÈ VUOLE LO SHOWBIZ SGAMATO COME POCHI -