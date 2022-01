Come ho convinto mio figlio a vaccinarsi senza andare a Gardaland in taxi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prenotazione per il vaccino di mio figlio era il 30 Dicembre. Ha 5 anni e mezzo, e fino a quella data mi sono chiesta perché di anni non ne avesse 4 in modo da non essere vaccinabile. Perché sto scrivendo questo pezzo ora? Pensiero magico, scaramanzia, scaccio la sventura, credo all’oroscopo. Lui inizia a piangere un’oretta prima di andare, dice che il vaccino non lo vuole fare e che, soprattutto, al centro vaccinale ci vuole andare in taxi, se no venissero loro a casa. Gli dico che c’è un biglietto omaggio per Gardaland se si vaccina. Saliamo in macchina. Penso che sono una cretina, gli ho messo una maglia a maniche lunghe e un paio di maglioni, glieli dovrò togliere, prenderà freddo, gli verrà la febbre, penserò che sia covid, o flurona, o febbre da vaccino, o danno da vaccino, Signore perché mi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prenotazione per il vaccino di mioera il 30 Dicembre. Ha 5 anni e mezzo, e fino a quella data mi sono chiesta perché di anni non ne avesse 4 in modo da non essere vaccinabile. Perché sto scrivendo questo pezzo ora? Pensiero magico, scaramanzia, scaccio la sventura, credo all’oroscopo. Lui inizia a piangere un’oretta prima di, dice che il vaccino non lo vuole fare e che, soprattutto, al centro vaccinale ci vuolein, se no venissero loro a casa. Gli dico che c’è un biglietto omaggio perse si vaccina. Saliamo in macchina. Penso che sono una cretina, gli ho messo una maglia a maniche lunghe e un paio di maglioni, glieli dovrò togliere, prenderà freddo, gli verrà la febbre, penserò che sia covid, o flurona, o febbre da vaccino, o danno da vaccino, Signore perché mi ...

Advertising

ateo_convinto : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 04.01.2022 Nerina bella insieme ai suoi cuccioli, finalmente al sicuro e protetti. Lei è arrivata sfinita, malnutr… - ateo_convinto : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 04.01.2022 La classe di Franz, guardate come si è fatto bello, un vero lord. Pensare a come era quando è arrivato… - Lelle_1509 : @giuli_valle @Guido17595958 @NoContextNapoli Si penso di si. Ma la situazione sarà delicata. Anche dal punto di vis… - ElBondaz : Kolo Muani colpo a sorpresa come tutti quelli fatti fino ad ora dal Milan. Sempre piu convinto che infondo questi i… - SICULOOO : @emahincredible Come lo hai convinto -