Cina | Musk apre uno showroom Tesla nello Xinjiang | e' bufera

Elon Musk apre uno showroom per le sue Tesla nello Xinjiang, la provincia dove Pechino e' accusata di abusi dei diritti umani contro gli uiguri. E la bufera e' immediata con i politici e gli attivisti ...

