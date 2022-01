Cecilia e Ignazio Moser “scatenati”: l’entusiasmo di Ignazio è alle “stelle” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ignazio Moser e Cecilia oggi si dedicano allo shopping. Ecco come stanno trascorrendo la loro giornata Il buongiorno di Ignazio Moser inizia da un negozio oggi. Uno dei tanti di Milano dove lui, Aspirina, Ercolino e Cecilia stanno trascorrendo la mattinata a caccia dei saldi. Cecilia non sta nella pelle, soprattutto perché, come dice in una storia Instagram pubblicata sul profilo di Ignazio, userà la carta di credito del fidanzato. I due fidanzati fanno il video appena usciti da un negozio con Ignazio Moser che dice ironico: “Ma che bellezza, sono iniziati i saldi! Adesso facciamo un bel giro in tutti i negozi di Milano e questa sera vi sapremo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)oggi si dedicano allo shopping. Ecco come stanno trascorrendo la loro giornata Il buongiorno diinizia da un negozio oggi. Uno dei tanti di Milano dove lui, Aspirina, Ercolino estanno trascorrendo la mattinata a caccia dei saldi.non sta nella pelle, soprattutto perché, come dice in una storia Instagram pubblicata sul profilo di, userà la carta di credito del fidanzato. I due fidanzati fanno il video appena usciti da un negozio conche dice ironico: “Ma che bellezza, sono iniziati i saldi! Adesso facciamo un bel giro in tutti i negozi di Milano e questa sera vi sapremo ...

Advertising

361_magazine : Ecco come stanno trascorrendo la loro giornata Cecilia e Ignazio Moser (Video) - asiagalbusera : io comunque credo che i sentimenti di ale e sophie siano veri può darsi che l’avvicinamento fosse stato scritto dal… - de2728 : @BottaShannon Non bestemmiare per favore !!! Questi sono tra le coppie più finte mai viste ,Ignazio e Cecilia sono di altro livello!!! - franconemarisa : RT @Viminale: Gli auguri del #Viminale per un #Buon2022 sulle note del concerto del #Fondoedificidiculto nella chiesa di Sant'Ignazio di Lo… - BottaShannon : ALESSANDRO E SOPHIE HANNO UFICIALLIZATO CHE STANNO INSIEME...A ME INCOMINCIANO A PIACERE...PERCHE' SE NE' SBATTONO… -