Caos nei centri tampone e Ats ribadisce: "Nessun test preventivo ai bambini che devono rientrare a scuola"

Nessun tampone preventivo prima del rientro a scuola. Lo comunica l'Ats L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che al momento non è prevista a livello normativo la necessità di effettuare un tampone per "screening/test preventivo per la ripresa della presenza a scuola". La precisazione si rende necessaria a causa del fatto che, in questi giorni, minori accompagnati dai genitori, senza alcuna richiesta del medico curante correttamente corredata di quesito diagnostico, si sono recati ai centri tampone creando situazioni di incomprensione e confusione. Per alcuni alunni la scuola ricomincia venerdì 7, soprattutto per coloro che frequentano istituti che prevedono la settimana lunga con ...

