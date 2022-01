Bergamo | tornano gli incontri di “Insieme si può” | percorsi di gruppo guidati per elaborare la pandemia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022). Dopo una prima edizione, realizzata nell’estate 2020 a pochi mesi dall’esplosione della, l’associazione “Abitare le età”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di, ha intrapreso una seconda edizione di “si può”,didedicati alla rielaborazione personale e collettiva dell’evento pandemico e di quanto questo abbia rappresentato per ciascuno di noi. La proposta, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, consiste in treda due psicologhe dedicati a condividere racconti, emozioni e paure, a superare l’isolamento e la distanza interpersonale. “Ognuno di noi ha vissuto periodi di isolamento, preoccupazioni, limitazioni; qualcuno ha dovuto affrontare traumi e lutti; tutti abbiamo il ...