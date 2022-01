Animali a rischio di estinzione, le buone e le cattive notizie del 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Procedendo di questo passo, nei prossimi decenni un milione di specie potrebbero scomparire dalla faccia della Terra: il più grande evento di estinzione di massa dalla fine dell'era di dinosauri. Il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Procedendo di questo passo, nei prossimi decenni un milione di specie potrebbero scomparire dalla faccia della Terra: il più grande evento didi massa dalla fine dell'era di dinosauri. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Animali rischio Animali a rischio di estinzione, le buone e le cattive notizie del 2021 Gli animali a cui è andata male nel 2021 È stato un anno da dimenticare per l'elefante africano di ... Sempre secondo la lista rossa, dal 2021 un terzo delle specie di squali e razze risulta a rischio. ...

Calderone, scoperta una nuova specie animale sul ghiacciaio Nuova specie animale scoperta sul ghiacciaio Calderone: è già a forte rischio di estinzione. Si tratta di una specie appartenente ai collemboli, piccoli animali simili a insetti a cui appartengono le cosiddette "pulci dei ghiacciai" . Trovata sul ghiacciaio del ...

Scoperta nuova specie animale sul ghiacciaio del Calderone, è già a rischio estinzione RaiNews Animali a rischio di estinzione, le buone e le cattive notizie del 2021 Il Wwf dell'Austria e quello della Germania hanno fatto il bilancio dell'anno appena trascorso: ecco come è andato per le specie in pericolo ...

Gran Sasso, nuova specie animale scoperta su ghiacciaio Calderone Trovata sul ghiacciaio del Calderone, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Abruzzo, è stata denominata "Desoria calderonis" proprio per ...

