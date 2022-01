Addio per sempre a Whatsapp per tutti questi utenti: adesso è ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Whatsapp è pronto a dire Addio a tutti gli utenti possessori di questi smartphone. Andiamo a vedere chi dovrà prendere provvedimenti. È iniziato un nuovo anno anche per Whatsapp, che è pronto a sorprendere con tantissimi aggiornamenti che accontenteranno tutte le richieste degli utenti. Proprio questi continui update, però, stanno determinando l’Addio dell’applicazione a diversi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è pronto a direglipossessori dismartphone. Andiamo a vedere chi dovrà prendere provvedimenti. È iniziato un nuovo anno anche per, che è pronto a sorprendere con tantissimi aggiornamenti che accontenteranno tutte le richieste degli. Propriocontinui update, però, stanno determinando l’dell’applicazione a diversi L'articolo proviene da Inews24.it.

mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - marcoconterio : ?? ?? Jordan Amavi a un passo dall'addio all'@OM_Officiel #TeamOM. Intesa totale per il prestito all'#OGCNice ??? fino… - ciropellegrino : Addio a #RenatoScarpa, dolcissimo interprete del cinema e del teatro. #Napoli ti vuole bene per Robertino, per Cazz… - AleBas81 : In un precedente tweet avevo scritto di non essere nè deluso nè arrabbiato per l'addio in sè. Per le modalità (legg… - RTWCalcio : RT @calciomercatoit: #Napoli, #Insigne potrebbe dire addio già a gennaio: #DeLaurentiis vuole 10 milioni per farlo partire subito https://… -