Troppi casi Covid | l’Asl blocca ancora la Salernitana

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la mancata disputa della sfida con l’Udinese nell’ultima giornata del girone di andata, laè stata nuovamente fermata dall’emergenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Azienda Sanitaria Locale è intervenuta per disporre non solo l’isolamento domiciliare per i tesserati granata risultati positivi, ma anche la quarantena obbligatoria per tutti i loro contatti L'articolo

La Asl blocca la Salernitana troppi casi Covid19, a rischio la gara con il Venezia #salernitana

SALERNO - La Salernitana è stata fermata dalla Asl a causa dei casi di Coronavirus nel gruppo squadra: il club campano ha chiesto il rinvio della gara casalinga con il Venezia in programma giovedì, valida per la prima giornata di ritorno. La ASL blocca nuovamente la Salernitana per i troppi casi di Covid-19 in squadra: le ultime sul club campano La ASL ha nuovamente bloccato la partenza della Salernitana a causa, purtroppo, dei troppi casi di Covid-19 in squadra.