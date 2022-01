The Doors: 55 anni dall’album che aprì un varco (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra la fine di agosto del 1966 e la prima settimana di settembre i Doors incisero il loro primo disco nello Studio B del Sunset Sound Recorders, ad Hollywood. Soltanto poche settimane prima il proprietario dell’etichetta discografica Elektra Records, Jac Holzman, era rimasto profondamente colpito ascoltandoli al Whisky a Go Go, dove Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore si esibivano come resident band. Bruce Botnkick, il loro storico produttore, raccontò che quando i Doors entrarono nello studio di registrazione avevano una gran quantità di canzoni pronte, tante da bastate addirittura per incidere un doppio album. Erano pezzi che i giovanissimi Doors avevano composto in soltanto poco più di un anno di prove e concerti nei locali. The Doors: Dal Whisky a Go Go al Sunset Sound Recorders ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra la fine di agosto del 1966 e la prima settimana di settembre iincisero il loro primo disco nello Studio B del Sunset Sound Recorders, ad Hollywood. Soltanto poche settimane prima il proprietario dell’etichetta discografica Elektra Records, Jac Holzman, era rimasto profondamente colpito ascoltandoli al Whisky a Go Go, dove Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore si esibivano come resident band. Bruce Botnkick, il loro storico produttore, raccontò che quando ientrarono nello studio di registrazione avevano una gran quantità di canzoni pronte, tante da bastate addirittura per incidere un doppio album. Erano pezzi che i giovanissimiavevano composto in soltanto poco più di un anno di prove e concerti nei locali. The: Dal Whisky a Go Go al Sunset Sound Recorders ...

