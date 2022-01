Tangenziale Est | al via i lavori di riqualificazione del sottopasso

(Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA- Sono iniziati oggi, martedì 4 gennaio, ididelin via Livorno, all’altezza della Circonvallazione Nomentana, sullaEst. Idihanno visto coinvolti gli operatori dell’AMA e gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno provveduto a delimitare l’area permettendo poi al personale adetto di procedere alla pulizia e alla sanificazione deldelsullaEst Nella fattispecie, idieffettuati questa mattina hanno permesso di rimuovere circa 10 metri cubi di masserizie e rifiuti di vario genere, consentendo altresì di pulire e sanificare sia ...

SULLA SALARIA CODE DALLA TANGENZIALE EST PER LAVORI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL'URBE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.