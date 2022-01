Strisce blu gratis per i disabili, Napoli si adegui (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo un iter durato anni finalmente dal 1 Gennaio 2022 entra in vigore la Legge sulla Gratuità delle Strisce blu che ha visto impegnato vari deputati in prima linea l’On. Gadda che ha spinto fortemente per questa legge, ma anche l’impegno di tanti della società civile in primis anche io in qualità di ex campione di Nuoto paralimpico sono impegnato dal lontano 2008 per questa grande battaglia di civiltà. Da Gennaio è possibile parcheggiare sulle Strisce Blu senza dover pagare, ma solo se il relativo posto auto riservato ai disabili (striscia gialla) in quella specifica strada risulta occupato e apponendo solo il contrassegno H in originale - difatti la legge vieta le fotocopie in modo chiaro, ma dovrebbe iniziare anche un serio contrasto a chi utilizza il contrassegno H di parenti ed amici. È quanto ho chiesto lo scorso movembre alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo un iter durato anni finalmente dal 1 Gennaio 2022 entra in vigore la Legge sulla Gratuità delleblu che ha visto impegnato vari deputati in prima linea l’On. Gadda che ha spinto fortemente per questa legge, ma anche l’impegno di tanti della società civile in primis anche io in qualità di ex campione di Nuoto paralimpico sono impegnato dal lontano 2008 per questa grande battaglia di civiltà. Da Gennaio è possibile parcheggiare sulleBlu senza dover pagare, ma solo se il relativo posto auto riservato ai(striscia gialla) in quella specifica strada risulta occupato e apponendo solo il contrassegno H in originale - difatti la legge vieta le fotocopie in modo chiaro, ma dovrebbe iniziare anche un serio contrasto a chi utilizza il contrassegno H di parenti ed amici. È quanto ho chiesto lo scorso movembre alla ...

