Spagna: disoccupazione più bassa di prima della pandemia (Di martedì 4 gennaio 2022) La Spagna ha superato il livello di occupazione precedente alla pandemia, con un aumento di posti di lavoro che non si vedeva dal 2005. Lo rivelano gli ultimi dati forniti dai ministeri del Lavoro e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha superato il livello di occupazione precedente alla, con un aumento di posti di lavoro che non si vedeva dal 2005. Lo rivelano gli ultimi dati forniti dai ministeri del Lavoro e ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna disoccupazione Spagna: disoccupazione più bassa di prima della pandemia La Spagna ha superato il livello di occupazione precedente alla pandemia, con un aumento di posti di lavoro che non si vedeva dal 2005. Lo rivelano gli ultimi dati forniti dai ministeri del Lavoro e ...

Le banche smart sopravvivono alla pandemia. E ora sfidano i vecchi istituti Ad esempio, N26 non è riuscito ad ottenere sussidi di disoccupazione in Spagna. Le neo - banks francesi e tedesche sono state escluse dalla distribuzione di fondi governativi di sostegno. Monzo ha ...

Germania: disoccupazione cala a sorpresa a fine 2021 Il consensus era per una conferma al 5,3%. Il numero dei disoccupati risulta in diminuzione di 23 mila unità dopo il calo di 34 mila rilevato a novembre e contro una flessione di 15 mila unità stimata ...

Spagna: disoccupazione più bassa di prima della pandemia La Spagna ha superato il livello di occupazione precedente alla pandemia, con un aumento di posti di lavoro che non si vedeva dal 2005. Lo rivelano gli ultimi dati forniti dai ministeri del Lavoro e d ...

