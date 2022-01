Sonia Bruganelli condivide uno scatto tenero della sua famiglia: “Mi piace”. Il retroscena dietro il post (Di martedì 4 gennaio 2022) Sonia Bruganelli si sta facendo conoscere bene dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip6. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata scelta per dire la sua sulle vicende e i concorrenti del fortunato reality show di Canale 5. In coppia con Adriana Volpe, Sonia Bruganelli esprime il suo punto di vista e, spesso, fa scaturire delle polemiche. Al di là dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, la lite è nata più volte anche tra la stessa opinionista e la collega Adriana Volpe. Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli ha avuto anche un momento di tensione con il conduttore del programma televisivo: Alfonso Signorini, tanto da ipotizzare una sua sostituzione. L’opinionista, invece, ha lasciato il suo posto al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022)si sta facendo conoscere bene dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip6. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata scelta per dire la sua sulle vicende e i concorrenti del fortunato reality show di Canale 5. In coppia con Adriana Volpe,esprime il suo punto di vista e, spesso, fa scaturire delle polemiche. Al di là dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, la lite è nata più volte anche tra la stessa opinionista e la collega Adriana Volpe. Nelle ultime settimane,ha avuto anche un momento di tensione con il conduttore del programma televisivo: Alfonso Signorini, tanto da ipotizzare una sua sostituzione. L’opinionista, invece, ha lasciato il suoo al Grande ...

Advertising

EstaticoGennaro : RT @LillacCupcake: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di suo marito. ?? #gfvip - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Sonia Bruganelli nera come chi sappiamo noi ?????? #gfvip - sononanaa : RT @LDelweb: ma antonella mosetti al posto di sonia bruganelli no vero ? #gfvip #FUORIKATIA #fuorisoleil - PageDi : RT @littlet31856797: Quel grande uomo di Giucas che saluta Sonia Bruganelli, perché a lui (come a noi) proprio non gli va giù il fatto che… - bernardi94c : RT @LDelweb: ma antonella mosetti al posto di sonia bruganelli no vero ? #gfvip #FUORIKATIA #fuorisoleil -