Sky | Insigne al Toronto | è fatta Accordo definito in ogni dettaglio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzova in MLS, al. L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha annunciato su Twitter l’totale tra l’entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese. #al #, ètotale einpoco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si trasferirà a giugno, in scadenza dal @sscnapoli #Calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 4, 2022 Lorenzo chiuderà la stagione al Napoli e si trasferirà a giugno. Entro lunedì l’annuncio ufficiale. L'articolo ilNapolista.

... tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 suSport Calcio eSport 24, fino al 31 gennaio ... offerta e ultimatum all'Arsenal per Maitland - Niles Napoli, incontro in agenda trae gli ...... LorenzoPerJuventus - Napoli del 6 gennaio sarà la 24esima volta contro la ... Ieriparlava di scelte ancora da fare per Luciano Spalletti .Lorenzo Insigne saluta il Napoli. Ora è fatta, lo riporta Sky Sport: c’è l’accordo totale con il Toronto FC, l’annuncio arriverà entro lunedì. Il trasferimento in Canada è ora realtà, dopo le tante vo ...Lorenzo Insigne ha detto sì al Toronto pochi minuti fa, sabato prossimo arriverà la firma sul contratto con i canadesi: l'annuncio ufficiale lunedì.