Serie A, nuova assemblea il 7 gennaio sui diritti tv in Medio Oriente (Di martedì 4 gennaio 2022) nuova assembleain vista per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo venerdì 7 gennaio una nuova riunione dei club, riuniti in videoconferenza. Sul tavolo, in particolare, dopo le comunicazioni da parte del presidente Paolo Dal Pino e dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, i club discuteranno del tema legato ai diritti tv L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 gennaio 2022)in vista per la LegaA. È stata convocata infatti per il prossimo venerdì 7unariunione dei club, riuniti in videoconferenza. Sul tavolo, in particolare, dopo le comunicazioni da parte del presidente Paolo Dal Pino e dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, i club discuteranno del tema legato aitv L'articolo

Advertising

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - MarcoBellinazzo : Nella vicenda #salernitana va un plauso alla linea ferma del presidente @figc Gravina. La Serie A ha evitato una fi… - Lorenzo_Persia : In arrivo una nuova serie, Le Regole del Business. In ogni tweet, una pietra miliare per portare la tua attività al… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, nuova assemblea il 7 gennaio sui diritti tv in Medio Oriente: Nuova assembleain vista… - Nicla44241089 : RT @Stefani29974118: Sta circolando questa news ?? Sembrerebbe che Can Yaman sarà impegnato in Turchia a girare una nuova serie di Disney P… -