Serie A, al via la nuova schedina: ecco come funziona (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo Totocalcio è pronto a rinascere. Il 9 gennaio ci sarà la prima schedina. Le giocate si aprono oggi (4 gennaio) a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio. La nuova modalità, ricorda Agipronews, prevede la divisione dei match in palinsesto in due diversi pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece le partite di cartello (questa settimana 12), o comunque di maggior interesse. ecco le partite scelte per la prima schedina: Obbligatori: Villarreal – Atletico Madrid; Torino – Fiorentina; Clermont – Reims; Empoli – Sassuolo; Genoa – Spezia; Roma – Juventus; Cagliari – Bologna; Hertha B. – Colonia. Opzionali: Inter – Lazio; Udinese – Atalanta; ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo Totocalcio è pronto a rinascere. Il 9 gennaio ci sarà la prima. Le giocate si aprono oggi (4 gennaio) a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio. Lamodalità, ricorda Agipronews, prevede la divisione dei match in palinsesto in due diversi pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece le partite di cartello (questa settimana 12), o comunque di maggior interesse.le partite scelte per la prima: Obbligatori: Villarreal – Atletico Madrid; Torino – Fiorentina; Clermont – Reims; Empoli – Sassuolo; Genoa – Spezia; Roma – Juventus; Cagliari – Bologna; Hertha B. – Colonia. Opzionali: Inter – Lazio; Udinese – Atalanta; ...

