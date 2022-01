Roma, prima la lite poi gli spari: giovane (ai domiciliari) gambizzato (Di martedì 4 gennaio 2022) prima le urla, poi gli spari. E’ quanto a accaduto questa notte intorno alle 02.00 in via Padre Giuseppe Petrilli, zona Ponte di Nona. La vittima è un giovane del ’94, ferito nel proprio appartamento a una gamba. Ad allertare la Polizia sono stati dei vicini, spaventati dal colpo di arma da fuoco esploso dopo una lite. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’Ospedale Umberto I. Urla e spari in casa: giovane gambizzato E’ accaduto questa notte intorno alle 02.00, in zona Ponte di Nona, nello specifico in via Padre Giuseppe Petrilli: un giovane di 27 anni, agli arresti domiciliari, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini, preoccupati per quanto avevano sentito. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022)le urla, poi gli. E’ quanto a accaduto questa notte intorno alle 02.00 in via Padre Giuseppe Petrilli, zona Ponte di Nona. La vittima è undel ’94, ferito nel proprio appartamento a una gamba. Ad allertare la Polizia sono stati dei vicini, spaventati dal colpo di arma da fuoco esploso dopo una. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’Ospedale Umberto I. Urla ein casa:E’ accaduto questa notte intorno alle 02.00, in zona Ponte di Nona, nello specifico in via Padre Giuseppe Petrilli: undi 27 anni, agli arresti, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini, preoccupati per quanto avevano sentito. ...

