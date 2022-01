Roma, Mourinho sorride: recuperato un big per il Milan (Di martedì 4 gennaio 2022) Angelo Mangiante, inviato Sky Sport a Trigoria, annuncia il reupero di un big in casa Roma in vista della gara con il Milan Recupero importante. Il vista del match contro il Milan di giovedì 6 gennaio, Mourinho può sorridere per il ritorno in squadra di un attaccante. Come riportato infatti da Angelo Mangiante, la Roma ha recuperato a tutti gli effetti Stephan El Shaarawy che sarà convocato per la sfida di San Siro, partirà dalla panchina L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Angelo Mangiante, inviato Sky Sport a Trigoria, annuncia il reupero di un big in casain vista della gara con ilRecupero importante. Il vista del match contro ildi giovedì 6 gennaio,puòre per il ritorno in squadra di un attaccante. Come riportato infatti da Angelo Mangiante, lahaa tutti gli effetti Stephan El Shaarawy che sarà convocato per la sfida di San Siro, partirà dalla panchina L'articolo proviene da Calcio News 24.

