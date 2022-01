Rally Dakar 2022: Carlos Sainz vince la terza tappa tra le auto, Rodrigues trionfa tra le moto (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ Carlos Sainz il vincitore della terza tappa della Dakar 2022. Il papà del pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr ha chiuso la frazione in 2h26’51” con 38 secondi di vantaggio su Henk Lategan (Toyota) e 1’41” sul compagno di squadra Stéphane Peterhansel. Al comando della classifica generale è ancora il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota),che guadagna terreno su Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Tra le moto è stato al portoghese Joaquim Rodrigues su Hero 450 Rally a portarsi a casa la vittoria davanti alla KTM di Toby Price di 1’03”. Terzo posto per l’americano Mason Klein (KTM) a 1’14”. Danilo Petrucci, ripartito con oltre 11 ore di ritardo nella classifica generale dopo l’incidente di ieri, è ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) E’il vincitore delladella. Il papà del pilota della FerrariJr ha chiuso la frazione in 2h26’51” con 38 secondi di vantaggio su Henk Lategan (Toyota) e 1’41” sul compagno di squadra Stéphane Peterhansel. Al comando della classifica generale è ancora il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota),che guadagna terreno su Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Tra leè stato al portoghese Joaquimsu Hero 450a portarsi a casa la vittoria davanti alla KTM di Toby Price di 1’03”. Terzo posto per l’americano Mason Klein (KTM) a 1’14”. Danilo Petrucci, ripartito con oltre 11 ore di ritardo nella classifica generale dopo l’incidente di ieri, è ...

