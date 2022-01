Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio a FqMagazine: “Ci sarà una proposta di matrimonio. Non lo sapevamo neppure noi, lui si è presentato con l’anello” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella prima puntata di “Primo Appuntamento” ci sarà una proposta di matrimonio. Lo ha svelato a FqMagazine Flavio Montrucchio, il conduttore di questa nuova stagione che torna a partire dal 4 gennaio su Real Time (e che dal 7 gennaio farà il bis con “Bake Off – Dolci sotto un tetto”). “Si sono conosciuti lo scorso anno proprio a “Primo Appuntamento”. Lui quest’anno le chiederà di sposarla, senza che lei lo sappia. In verità – aggiunge sulla proposta di matrimonio – non lo sapevamo neppure noi: si è presentato lì con l’anello”. “Primo Appuntamento” sfida le regole. Nel mondo reale i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella prima puntata di “” ciunadi. Lo ha svelato a, il conduttore di questa nuova stagione che torna a partire dal 4 gennaio su Real Time (e che dal 7 gennaio farà il bis con “Bake Off – Dolci sotto un tetto”). “Si sono conosciuti lo scorso anno proprio a “”. Lui quest’anno le chiederà di sposarla, senza che lei lo sappia. In verità – aggiunge sulladi– non lonoi: si èlì con”. “” sfida le regole. Nel mondo reale i ...

