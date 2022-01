“Omicron è un raffreddore rafforzato anche per i no-vax”, e Bassetti diventa l’idolo dei no vax | VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono bastate pochissime parole pronunciate da Matteo Bassetti su Omicron (a “Controcorrente”, Rete4) per scatenare i deliri di gioia nel mondo no vax. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova ha parlato degli effetti di questa ultima (perché temporalmente individuata più recentemente rispetto alle altre) mutazione del virus Sars-CoV-2, indicando i suoi effetti sulla salute di vaccinati a non vaccinati. Ma proviamo a spiegare bene il senso delle sue parole. Matteo Bassetti: “Non possiamo affrontare l’epidemia del 2022 con le regole del 2020”#Controcorrente pic.twitter.com/3uNSDWPmhL — Controcorrente (@Controcorrentv) January 3, 2022 Bassetti su Omicron, le sue parole lo fanno tornare idolo dei no vax “Noi stiamo vedendo due fenomeni insieme. Uno è la Delta che nel ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono bastate pochissime parole pronunciate da Matteosu(a “Controcorrente”, Rete4) per scatenare i deliri di gioia nel mondo no vax. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova ha parlato degli effetti di questa ultima (perché temporalmente individuata più recentemente rispetto alle altre) mutazione del virus Sars-CoV-2, indicando i suoi effetti sulla salute di vaccinati a non vaccinati. Ma proviamo a spiegare bene il senso delle sue parole. Matteo: “Non possiamo affrontare l’epidemia del 2022 con le regole del 2020”#Controcorrente pic.twitter.com/3uNSDWPmhL — Controcorrente (@Controcorrentv) January 3, 2022su, le sue parole lo fanno tornare idolo dei no vax “Noi stiamo vedendo due fenomeni insieme. Uno è la Delta che nel ...

