No Green Pass, docente in sciopero della fame viene esentato dal fare il vaccino

Davide Tutino, così si chiama il professore che ha deciso di mettersi in sciopero della fame per protestare contro l'obbligo di Green Pass. Il docente, che insegna Storia e Filosofia al liceo Gullace di Roma, si è poi presentato all'hub di Grottaferrata per fare il vaccino ma proprio a causa delle sue condizioni di salute è stato formalemente esentato.

docente in sciopero della fame contro l'obbligo vaccinale

La protesta di Davide Tutino è iniziata in autunno, quando ha iniziato a far sentire il proprio dissenso circa l'obbligo della certificazione verde sul posto di lavoro. Verso la fine di novembre, in ottemperanza alle disposizioni ...

