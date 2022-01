Napoli, contatti per un talento dell’Empoli: piace a Inter e Milan (Di martedì 4 gennaio 2022) Il gioiellino dell’ Empoli conteso tra le big. Non solo un bel gioco a viso aperto e un 9 posto nel girone di andata con 27 punti, ad Aurelio Andreazzoli va dato anche il merito per la valorizzazione dei giovani. La società guarda all’orizzonte e vede un mare di plusvalenze: da Ricci a Viti (e per il futuro occhio ad Asslani e Baldanzi). Tutti giovani cresciuti in casa e già con i riflettori delle big accesi su di loro. Il nome che spicca in questo momento è quello di Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 è entrato nell’ occhio del ciclone composto da Napoli, Inter e Milan. Partito come vice Marchizza ora si è preso con più regolarità il posto da titolare. Fabiano Parisi Secondo Calciomercato.com i rossoneri sono in contatto con l’Empoli per definire l’operazione Conti – dovrebbe essere a titolo definitivo, gli azzurri ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Il gioiellino dell’ Empoli conteso tra le big. Non solo un bel gioco a viso aperto e un 9 posto nel girone di andata con 27 punti, ad Aurelio Andreazzoli va dato anche il merito per la valorizzazione dei giovani. La società guarda all’orizzonte e vede un mare di plusvalenze: da Ricci a Viti (e per il futuro occhio ad Asslani e Baldanzi). Tutti giovani cresciuti in casa e già con i riflettori delle big accesi su di loro. Il nome che spicca in questo momento è quello di Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 è entrato nell’ occhio del ciclone composto da. Partito come vice Marchizza ora si è preso con più regolarità il posto da titolare. Fabiano Parisi Secondo Calciomercato.com i rossoneri sono in contatto con l’Empoli per definire l’operazione Conti – dovrebbe essere a titolo definitivo, gli azzurri ...

