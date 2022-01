Lulù vuota il sacco con Soleil e le svela cosa faceva Katia Ricciarelli alle sue spalle: “Zitta brutta imbecille!” (Di martedì 4 gennaio 2022) La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5, è stata ricchissima di avvenimenti con protagoniste Lulù Selassiè, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Lulù vuota il sacco con Soleil: “Katia ti sparlava…” Tra uno scontro e l’altro, Lulù ha nuovamente battibeccato con Soleil svuotando il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 gennaio 2022) La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5, è stata ricchissima di avvenimenti con protagonisteSelassiè,Sorge,e Miriana Trevisan.ilcon: “ti sparlava…” Tra uno scontro e l’altro,ha nuovamente battibeccato conndo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lulù vuota il sacco con Soleil e le svela cosa faceva Katia Ricciarelli alle sue spalle: “Zitta brutta imbecille!”… - sabridrewgaeta : RT @lxnats: unpopular opinion: non mi interessa chi preferite, se vi piace lulù o meno, ma perchè alcuni dicono di stimarla solo e unicamen… - lxnats : unpopular opinion: non mi interessa chi preferite, se vi piace lulù o meno, ma perchè alcuni dicono di stimarla sol… - Rominar84 : Ma è noale che dobbiamo vedere il forno o la cucina vuota???....fateci vedere Lulù e Manuel #gfvip - Giovannid_22 : Ma il senso di una regia sulla cucina vuota quando in arancione ci sono Nathalie, Gianmaria, Federica e verosimilme… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù vuota Lulù vuota il sacco con Soleil e le svela cosa faceva Katia Ricciarelli alle sue spalle: 'Zitta brutta imbecille!' Lulù vuota il sacco con Soleil: "Katia ti sparlava?" Tra uno scontro e l'altro, Lulù ha nuovamente battibeccato con Soleil svuotando il sacco in merito ad alcuni atteggiamenti di Katia Ricciarelli ...

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri vuota il sacco: "Non vedo amore nella Casa, ma solo divertimento" Sarà davvero così? Ricordiamo che, a oggi, le coppie nate nella Casa sono diverse: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, ma anche ...

il sacco con Soleil: "Katia ti sparlava?" Tra uno scontro e l'altro,ha nuovamente battibeccato con Soleil svuotando il sacco in merito ad alcuni atteggiamenti di Katia Ricciarelli ...Sarà davvero così? Ricordiamo che, a oggi, le coppie nate nella Casa sono diverse: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano,Selassié e Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, ma anche ...