Lukaku si scusa col mondo Chelsea: 'Farò di tutto per riconquistare la fiducia' (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla fine le scuse (annunciate) sono arrivate. Dopo l'intervista - sfogo a Sky Sport che gli ha fatto perdere l'ultima partita di Premier contro il Liverpool, l'attaccante belga ex Inter ha fatto mea ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla fine le scuse (annunciate) sono arrivate. Dopo l'intervista - sfogo a Sky Sport che gli ha fatto perdere l'ultima partita di Premier contro il Liverpool, l'attaccante belga ex Inter ha fatto mea ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku chiede scusa con un video sul sito del #Chelsea. Andiamo in ricreazione, tirate fuori le merendine, tra poc… - SkySport : Venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e alle 21 su Sky Sport 24 l'inter… - SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - MarcoReds98 : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku chiede scusa con un video sul sito del #Chelsea. Andiamo in ricreazione, tirate fuori le merendine, tra poco ri… - AvvGlauco : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku chiede scusa con un video sul sito del #Chelsea. Andiamo in ricreazione, tirate fuori le merendine, tra poco ri… -