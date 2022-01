Limitazioni all’export di grano dalla Russia | l’appello di Confragricoltura

Leggi su lopinionista

(Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – “A differenza del gas, l’Unione europea non dipende dalle importazioni di cerealiFederazione Russa per soddisfare il fabbisogno interno. Ledell’export decise a Mosca non avranno un impatto diretto sugli Stati membri. Anzi, aumenterà la competitività della produzione europea sui mercati internazionali”. E’ la presa di posizione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulle decisioni assunte dalle autorità della Federazione Russa, primo esportatore dia livello mondiale, di limitare nel corso di quest’anno le vendite all’estero di cereali per frenare l’aumento dell’inflazione interna. Secondo quanto comunicato a Mosca dal ministero dell’Economia, dal 15 febbraio al 30 giugno prossimo le esportazioni dirusso saranno limitate a 8 milioni di tonnellate, una in meno ...