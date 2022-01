Lazio | rinnovo Sarri | la firma dopo il match con l’Empoli

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lasono vicini all’accordo per ildi contratto. Lapotrebbe arrivareilconFinalmente ci siamo. I prossimi giorni saranno quelli deldi contratto di Maurizio. Come riporta il Corriere dello Sport, col ritorno del presidente Claudio Lotito dalle vacanze a Cortina, la questione entrerà nel vivo.la gara di giovedì contro, per la quale il patron biancoceleste sarà regolarmente presente, è previsto il vertice per apporre l’agognatasull’accordo fino al 30 giugno del 2025. Si parlerà anche di mercato: il futuro passa inevitabilmente anche dalle strategie future. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Magari il tutto verrà formalizzato prima del compleanno della Lazio, il prossimo 9 gennaio. Una ... Chiede due rinforzi veri: ecco perché all'appuntamento, prima del rinnovo, si parlerà soprattutto di ...
Ottimo inizio di stagione per Adam Marusic, che avrebbe conquistato la fiducia di Maurizio Sarri ottenendo, quindi, il rinnovo fino al 2025 ...
Il rinnovo di contratto di Luiz Felipe tiene banco in casa Lazio che ha la necessità di sapere in tempi brevi la decisione del calciatore sulle proposte di rinnovo avanzate dalla società.