Inter – Tutto fatto per André Onana. Stretta finale e visite mediche (Di martedì 4 gennaio 2022) Inter – Tutto fatto per André Onana. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato per Milano. Tuttomercatoweb racconta in anteprima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 gennaio 2022)per. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato per Milano.mercatoweb racconta in anteprima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FBiasin : C’è chi leggendo le ultime indiscrezioni, mi chiede del futuro dell’#Inter. Vi dico tutto quello che so: in… - AquilaEmanuele : RT @SimoneTogna: #inter, #onana: tutto confermato! Ma complimenti all’equipe per l’esclusiva delle visite mediche odierne. - SimoneTogna : #inter, #onana: tutto confermato! Ma complimenti all’equipe per l’esclusiva delle visite mediche odierne. - BBilanShit : RT @Rnerazzurrait: ??????? #Onana è il primo colpo dell’#Inter a parametro zero. È tutto fatto, il portiere dell’#Ajax si trova a #Milano pe… - Kobe_barca : RT @giaco_iaco: ?? #Onana è a Milano per chiudere con l’#Inter ?? Il portiere in scadenza con l’#Ajax si è imbarcato stanotte su volo privat… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Tutto Inter, conferme della Francia: visite mediche oggi per Onana ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Inter: André Onana potrebbe svolgere oggi le visite mediche con i nerazzurri Ci siamo. Almeno a ... Il tutto sarà preceduto ...

L'Équipe: "Inter, ecco Onana. Visite mediche e firma" André Onana sarà presto un nuovo giocatore dell' Inter . Secondo quanto riporta l'Equipe, il portiere dell' Ajax dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con la società nerazzurra, contratto che partirà dal 1° luglio, quando scadrà l'accordo con il ...

Fra Bologna e Inter è cambiato tutto negli anni Duemila TUTTO mercato WEB Inter, conferme della Francia: visite mediche oggi per Onana Il tutto sarà preceduto dalle visite mediche del giocatore che ... Subito dopo l’estremo difensore farà ritorno al ritiro della nazionale camerunese per la Coppa d’Africa. Dall’Inter per il momento – ...

Inter-Milan, derby di mercato per il giovane asso: il web si divide Sta per scatenarsi l'asta su Julian Alvarez, stella del River Plate: i principali club europei pronti ad affondare il colpo ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: André Onana potrebbe svolgere oggi le visite mediche con i nerazzurri Ci siamo. Almeno a ... Ilsarà preceduto ...André Onana sarà presto un nuovo giocatore dell'. Secondo quanto riporta l'Equipe, il portiere dell' Ajax dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con la società nerazzurra, contratto che partirà dal 1° luglio, quando scadrà l'accordo con il ...Il tutto sarà preceduto dalle visite mediche del giocatore che ... Subito dopo l’estremo difensore farà ritorno al ritiro della nazionale camerunese per la Coppa d’Africa. Dall’Inter per il momento – ...Sta per scatenarsi l'asta su Julian Alvarez, stella del River Plate: i principali club europei pronti ad affondare il colpo ...