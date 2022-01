Insigne al Toronto: accordo totale (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne andrà a giocare in MLS, al Toronto. C’è l’accordo totale tra l’entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese. Lo scrive su Twitter l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Insigne chiuderà la stagione al Napoli e poi si trasferirà a luglio in Canada. Firmerà un contratto di cinque anni e mezzo con un compenso annuale di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit. Entro lunedì è atteso l’annuncio ufficiale. Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzoandrà a giocare in MLS, al. C’è l’tra l’entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese. Lo scrive su Twitter l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio.chiuderà la stagione al Napoli e poi si trasferirà a luglio in Canada. Firmerà un contratto di cinque anni e mezzo con un compenso annuale di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit. Entro lunedì è atteso l’annuncio ufficiale.

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - NAOERAS : Do nada: Insigne no Toronto. F Napoli - sscnapoli_1 : 'siete solo dei tifosotti, tifate #Toronto' is coming #Insigne #A16, vendi e vattene -