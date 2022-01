Insigne a cena a Roma prima di Juve-Napoli | Pedullà | “Professionalità”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzofirma col Toronto, accordo sugellato durante una, i video del capitano delfanno il giro del web. Sta facendo molto scalpore la scelta di Lorenzodi andare ad incontrare i dirigenti del Torontodella sfida con lantus. Tanti tifosi stanno criticando l’attaccante del. Anche perché Spalletti ha una squadra decimata, tra Covid e infortuni e si attendevano che il capitano potesse dare l’esempio anche in un momento molto delicato per il suo futuro. In tanti hanno percepito la decisione didi recarsi a, con i dirigenti del Toronto, come una mancanza di rispetto per il. Gli azzurri sfideranno la ...