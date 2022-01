Highlights slalom femminile Zagabria 2022 | vince Vlhova davanti a Shiffrin VIDEO

(Di martedì 4 gennaio 2022) Icon glidellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci alpino. In una gara condizionata dalle difficili condizioni climatiche e della neve, con temperature molto alte, Petraporta a casa la vittoria con due manche pulite chiude in 1:56.99. Secondo posto per Mikaela, al ritorno in pista dopo il Covid e autrice di una seconda manche perfetta. Torna sul podio Katharina Liensberger che sale dalla quinta della prima manche chiudendo al terzo posto con un itardo di oltre due secondi. Nessuna azzurra a punti, con l’uscita di Della Mea nella seconda manche. Buon Anno a tutti, per vostra condivisione, gli embed code deidello...

I video con glidellofemminile di Lienz , valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Vince Petra Vlhova, alla 15ª vittoria in carriera nella specialità, che sfrutta al massimo l'...Il video con glidellogigante di mercoledì 22 dicembre a Courchevel 2021 . Sulla pista francese nella tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino, trionfa Sara Hector che precede di pochissimo ...I video con gli highlights dello slalom femminile di Lienz, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.United States skier Mikaela Shiffrin won't be able to take part in this week's World Cup giant slalom and slalom races in Austria due to a ...